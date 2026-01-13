Во Львове местный житель ранил ножом сотрудника ТЦК

Житель Львова напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время мероприятий по оповещению населения о мобилизации и ранил его. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По ее данным, нападавшему сначала удалось скрыться, но затем его задержали правоохранители. Пострадавший, 47-летний военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК, доставлен в больницу с ножевым ранением в живот, ему оказана помощь.

Нападавшему уже предъявлены обвинения в насилии в отношении служебного лица, выполняющего общественный долг. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

11 января, также во Львове, от действий сотрудника ТЦК пострадала молодая женщина, которая пыталась не допустить насильственной мобилизации своего молодого человека. Один из военкомов сначала оттащил ее от микроавтобуса, а затем грубо толкнул в сугроб. На помощь бросились прохожие, однако освободить молодого человека не удалось. О состоянии пострадавшей не сообщалось.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". При этом нередко жители Украины вступают в прямой конфликт с сотрудниками ТЦК.