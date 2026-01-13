В подмосковном Бутове нашли расчлененное тело собаки

В подмосковном поселке городского типа Бутово нашли расчлененную собаку. Останки животного лежали в фасовочных пакетах. Об этом во вторник, 13 января, сообщила «Вечерней Москве» волонтер, знакомая с ситуацией.

— В Бутове нашли тело собаки в пакетах. Местные жители заметили это еще 10 января, но сообщили правоохранителям лишь 12 января. На место уже прибыли полицейские. Силовики ожидают криминалистов, — рассказала волонтер.

Ранее в Новой Москве пропала собака по кличке Сима. Хозяин животного обратился в полицию. К поискам также подключили волонтеров. Спустя несколько дней после пропажи собаку нашли мертвой. Силовики задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, который похитил животное ради собачьего жира и мяса.

Во время допроса он частично признал вину. Позднее он объяснил мотив преступления. Что известно о похищении и убийстве собаки Симы — в материале «Вечерней Москвы»