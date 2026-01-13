Российская чиновница подала в суд на учительницу за «душевное волнение»

Глава администрации города Игарка в Красноярском крае Ирина Евсеева подала иск к местной учительнице, требуя с нее 500 тысяч рублей компенсации за причиненное «душевное волнение» и «умаление делового облика» власти. По данным издания Readovka, поводом для иска стали публикации педагога в социальных сетях.

Учительница, представленная как Ксения, разместила в своем паблике с 29 подписчиками видео, на котором без комментариев показано состояние местной больницы.

Ролик набрал около 65 просмотров. По словам Ксении, она полагает, что чиновница таким образом пытается оказать на нее давление, чтобы заставить удалить критические посты.

Педагог также утверждает, что администрация Игарки получила 25 миллионов рублей на строительство новой больницы еще в 2024 году, но с тех пор работы не начались. Ирина Евсеева отказалась комментировать ситуацию в разговоре с журналистами, в администрацию направлен официальный запрос для получения разъяснений. Сам иск, по информации учительницы, пока доступен только ей, данные о судебном разбирательстве на официальном сайте суда отсутствуют.