Сделавшая укол блогерше Юлии Бурцевой в частной клинике в Москве девушка не имела высшего образования по специальности «косметология» и лицензии на проведение косметологической деятельности. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурантка осознавала, что она не имеет высшего медицинского образования по специальности «косметология», а также обязательной лицензии на проведение медицинской косметологической деятельности, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Девушка поставила укол потерпевшей, от которого той стало плохо. Бурцева пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока. Впоследствии она скончалась в одной из столичных больниц.

Подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи также намерены предъявить фигурантке обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.