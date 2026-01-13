Водителю бензовоза вынесли приговор за аварию с погибшим коллегой

В Волгоградской области водитель бензовоза спровоцировал аварию с погибшим дальнобойщиком и розлив топлива, в результате ДТП один человек погиб, двое были ранены. Суд вынес приговор 47-летнему виновнику аварии.

В прокуратуре Волгоградской области рассказали, что фигурант уголовного дела 2 июля 2025 года следовал в сторону Саратова по федеральной автомобильной дороге Р-228. На 615-м км автотрассы он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым фургоном марки „КАМАЗ“, 58-летний водитель которого погиб на месте ДТП.

В конце декабря Дубовский районный суд признал водителя бензовоза виновным в смертельном ДТП и приговорил к двум годам колонии-поселения.

Адвокат подсудимого Виталий Григорьев заявил, что уже обжаловал приговор, назвав его излишне суровым.

