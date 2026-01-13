Бастрыкина попросили проверить роддом в Новокузнецке после смертей младенцев

Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о тщательной проверке по факту гибели девяти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка. Об этом он рассказал журналистам.

«Обратился к главе СКР Александру Ивановичу Бастрыкину. Нужна самая тщательная проверка», — сказал Хамзаев в разговоре с РИА Новости, добавив, что виновные должны понести «самое жесткое наказание по всей строгости закона».

Он подчеркнул, что подобное больше не должно произойти ни в одном российском роддоме.

В новогодние праздники в кузбасском роддоме погибли девять малышей. Сейчас он закрыт на карантин, по факту произошедшего правоохранительные органы проводят масштабную проверку. Ситуация находится на контроле Госдумы и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Главврач отстранен от работы, а под интенсивным наблюдением находятся пять малышей.