В новокузнецком роддоме завели уголовное дело после смерти младенца в сентябре
Следователи расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, которые было возбуждено в сентябре 2025 года после сообщений о неудачных родах в новокузнецком роддоме №1. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
Как сообщали местные СМИ, во время родов в сентябре 2025 года ребенку оторвали руку, девочка умерла. Тогда следователи начали проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность).
"Расследуется уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сказал собеседник агентства.