В новокузнецком роддоме завели уголовное дело после смерти младенца в сентябре

Следователи расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, которые было возбуждено в сентябре 2025 года после сообщений о неудачных родах в новокузнецком роддоме №1. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Как сообщали местные СМИ, во время родов в сентябре 2025 года ребенку оторвали руку, девочка умерла. Тогда следователи начали проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность).