Сестра роженицы: один из младенцев умер в роддоме Новокузнецка спустя месяц

Сестра роженицы из роддома в Новокузнецке, где в период новогодних праздников умерли девять младенцев, сообщила, что ее недоношенная племянница умерла в стенах учреждения спустя месяц после рождения. Об этом она рассказала ТАСС.

Сестра собеседницы агентства попала в учреждение 2 декабря. Там она родила недоношенную девочку, которую сразу направили в отделение интенсивной терапии.

"Девочку подключили к аппарату. Была инфекция, сказали. Назначили антибиотики, наблюдали за ребенком. Потом перед Новым годом вводится там карантин", - рассказала она.

Сначала родителям говорили, что с ребенком все в порядке. Спустя менее чем месяц - 11 января - им сказали, что девочка умерла. Диагноз: диссеминированная внутрисосудистая коагуляция и внутриутробная инфекция (копия документа есть в распоряжении ТАСС).