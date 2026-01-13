68-летний серфер застрял на рифе и был спасен спустя 30 часов

68-летний мужчина решил заняться серфингом у берегов Пуэрто-Рико и пропал без вести на 30 часов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, серфингист отдыхал на пляже Surfer's Beach в Агуадилье 8 января. На следующий день в службу спасения обратился арендодатель, у которого отдыхающий снимал жилье. Он сообщил, что квартиранта не было дома более суток.

В ходе поисково-спасательной операции экипаж вертолета береговой охраны нашел пропавшего гражданина живым. Он застрял на рифе с доской для серфинга и был обезвожен, так как провел на скалах целую ночь. В итоге серфер был спасен при помощи воздушного судна, его подняли в воздух лебедкой и доставили к врачам.

Ранее более сотни пассажиров застряли на двое суток на круизном лайнере из-за столкновения с коралловым рифом. Людей не смогли эвакуировать с места происшествия.