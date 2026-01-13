Читинец спалил машину приятеля, к которому ушла его девушка

В Чите Черновский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, признав его виновным в умышленном поджоге чужого автомобиля из ревности. Об этом сообщает прокуратура Забайкалья.

По данным следствия, пьяный обвиняемый приревновал приятеля к своей бывшей девушке и решил поджечь его автомобиль Toyota Vista. Он облил капот машины краской из баллончика, а левое переднее колесо бензином, после чего поджег транспортное средство с помощью зажигалки.

Экспертиза оценила ущерб, нанесенный огнем, в 100 тысяч рублей. Поджигателя задержали, ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

До этого в Рязани мужчина сжег две машины экс-избранницы из-за ревности. Ранее судимый за изнасилование местный житель облил бензином припаркованные автомобили Toyota RAV4 и Mazda 6, принадлежащие его экс-избраннице, и поджег их. Мотивом преступления могла стать ревность после расставания девушкой, у которой начались новые отношения, а мужчина в это время остался один.