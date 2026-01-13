Раскрыто, кто мог стать источником смертельной инфекции в новокузнецком роддоме

В новокузнецком роддоме номер № 1, где умерли несколько младенцев, одна из санитарок болела ОРВИ. При этом сотрудница проработала все новогодние праздники, несмотря на плохое самочувствие. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, женщина подхватила вирус перед январскими каникулами. Не исключено, что источником инфекции, от которой впоследствии умерли 9 малышей, стала именно она.

Ранее сообщалось, что санитарки зачастую выполняли функции медсестер и могли присутствовать при родах, а также контактировать с новорожденными.

По данным издания, руководству больницы не докладывали о том, что сотрудник вышел на работу с болезнью, коллеги решили об этом умолчать.

Следователи сейчас проверяют всех сотрудников и мам, которые рожали в последний месяц. Однако пока никто из сотрудников не задержан.

Ранее также телеграм-канал «База» сообщил, что до гибели девяти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка произошел случай, когда врачи оторвали новорожденному руку во время родов.