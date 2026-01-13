Найден гараж, в котором воры хранили украденные из Лувра ценности

Французские следователи обнаружили гараж, где воры хранили украденные из Лувра ценности, однако сами предметы искусства пока не найдены. Об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, что утром 19 октября грабители всего за несколько минут украли из Лувра восемь бесценных ювелирных изделий. По информации следствия, похищенные драгоценности принадлежали королевским и императорским коллекциям Евгении, Марии-Луизы, Марии Амалии и Гортензии де Богарне.

По данным источника, в октябре двое злоумышленников на скутерах проникли в подземный гараж частного дома в коммуне Обервилье под Парижем. Их действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Перед тем как спрятать украденные драгоценности в одном из боксов, преступники любовались своей добычей, передавая ее друг другу. Однако издание сообщает, что часть реликвий оказалась утраченной.

На протяжении нескольких дней подозреваемые в ограблении вели наблюдение за гаражом, используя детектор для проверки на наличие скрытой слежки. В ночь на 23 октября, обнаружив в помещении камеры, они скрыли лица и уехали на белом фургоне Citroën. 23 и 25 октября один из фигурантов вернулся, чтобы вывезти скутеры и оставшееся имущество, после чего следы похищенного полностью теряются.

Следователи не исключают, что грабители могли действовать по собственной инициативе, а не по заказу, что потенциально подрывает престиж Франции. Ранее сообщалось, что на допросе один из задержанных заявил о предложении в 15 тысяч евро от двух мужчин со «славянским акцентом». По его словам, он не знал, что грабит знаменитый музей, полагая, что проникает в «некое здание, закрытое по воскресеньям».