В центре Петербурга закрыли работавший под видом фирмы по продаже запчастей бар

Сотрудники полиции пресекла работу кальянного бара на Стремянной улице в центре Санкт-Петербурга, который был официально оформлен как фирма по продаже автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В ходе осмотра оперативники нашли 143 бутылки алкогольной продукции - виски, водку, вино и ром, - а также 25 литров спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения, разлитой в пластиковые канистры. Алкоголь продавался гостям заведения нелегально, прямо из-под полы, без соответствующих разрешений и лицензий", - говорится в сообщении.

Как следует из опубликованных пресс-службой видеоматериалов, речь идет о баре Self-cost. По данным полиции, он был официально исключен из реестра юридических лиц за подачу недостоверных сведений в налоговые органы. Владелец заведения не стал регистрировать бизнес как бар или ресторан, а оформил его как фирму по продаже автозапчастей, что позволяло ему избегать нужных проверок и соблюдения всех норм.