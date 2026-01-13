Аэропорт в Будапеште закрыт из-за непогоды

Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште временно прекратил работу из-за погодных условий. Из-за гололеда и сильного обледенения воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы, говорится в сообщении пресс-службы.

© Википедия

Прошедший на прошлой неделе снегопад в Венгрии уже назвали самым серьезным за последние 10 лет, он вызвал отмену авиарейсов, нарушил движение на железных дорогах и привел к заторам на автомагистралях, сообщает ТАСС.

В некоторых районах страны выпало до 30 см снега. Для ликвидации последствий непогоды был создан оперативный штаб на уровне правительства.