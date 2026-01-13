Появились подробности о смертях младенцев в роддоме Новокузнецка

Новорожденные в ГКБ №1 Новокузнецка погибли в реанимации.

Об этом заявил сенатор Совфеда от Кемеровской области Алексей Синицын, чьи слова приводит Telegram-канал Mash.

«В реанимации не бывает здоровых детей — именно там погибли все новорожденные. (...) По окончании проверки станет понятно, в чем была проблема: в технической части в отделении реанимации или в человеческом факторе», — пояснил он.

Сейчас, по данным канала, следователи опрашивают всех пациентов, которые находились в роддоме в декабре. Известно, что они жаловались на царящую там антисанитарию, тараканов и крыс, а также прокисшую еду в грязных тарелках. У некоторых женщин из-за нестерильных медицинских приборов гноились раны после операций.

Сообщения о массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка появились утром 13 января. Предположительно, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция.

В минздраве Кузбасса раскрыли подробности о гибели младенцев в роддоме

Рожавшие в этом медицинском учреждении женщины неоднократно жаловались на некомпетентность персонала. Одна из пациенток поделилась, что в прошлом году врачи во время родов оторвали младенцу руку. Тогда местные следователи организовали проверку. В самом учреждении случившееся отрицали.