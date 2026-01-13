Коммунальщиков арестовали в связи с гибелью детей в канализационном колодце

В Татарстане по уголовному делу о гибели двух школьников, утонувших в канализационном колодце, арестованы два сотрудника ресурсоснабжающей компании. Ими оказались исполняющий обязанности генерального директора АО «Таткоммунэнерго» Алексей Смирнов и работник, ответственный за содержание колодца. Подробностями делится тг-канал Mash Iptash.

Трагедия произошла в городе Менделеевске. Десятилетние мальчики, катаясь с горки, провалились в незакрытый канализационный колодец, который числится на балансе «Таткоммунэнерго» и эксплуатировался без положенного люка.

Дети ушли гулять и пропали. На связь они больше не выходили. Их родители, не дождавшись ребят домой, самостоятельно искали их всю ночь. К утру тела школьников были обнаружены в заполненном колодце.

По факту трагедии было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что колодец находился в зоне детских игр и не был оборудован должным образом, что создало прямую угрозу жизни.

В отношении обоих фигурантов суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Расследование продолжается, устанавливается полная цепочка ответственности за техническое состояние опасного объекта.