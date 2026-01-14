Задержан директор нацпарка «Куршская коса»

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калин в Калининградской области был задержан представителями правоохранительных органов в среду, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другие подробности пока не уточняются.

До этого Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу обвиняемого во взятках первого заместителя главы московского метро Дмитрия Дощатова. Он приобрел земельный участок в 2020 году, а затем построил на нем дом. Недвижимость была оформлена на его дочь-студентку. При этом следствию удалось доказать, что в указанный период у родственницы обвиняемого не было денег, чтобы самостоятельно купить жилье.