Какое наказание грозит персоналу роддома Новокузнецка после гибели новорожденных

Сотрудникам родильного дома № 1 в Новокузнецке, где погибли несколько младенцев, может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Как сообщает News.ru, об этом заявил адвокат Вадим Багатурия.

Эксперт отметил, что действия медиков, по предварительной оценке, попадают под статью о халатности. При этом он не исключает, что дальнейшее выяснение обстоятельств изменит ситуацию.

«Возможно, при расследовании вскроются иные подробности, которые будут квалифицированы дополнительно по иным статьям Уголовного кодекса РФ», — пояснил Багатурия.

Ранее стало известно, что в роддоме в Новокузнецке с начала января умерли девять младенцев. Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 городской клинической больницы №1 имени Курбатова. Учреждение закрыли на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ, а губернатор Кемеровской области Илья Середюк отстранил главврача от работы.