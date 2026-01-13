Бывший российский министр ответит за махинацию с газификацией города

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи края Алексея Головинкина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Головинкин проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в 2023 году, занимая должность министра, подозреваемый не обеспечил финансовый контроль за субсидией в 700 миллионов рублей, выделенной на перевод частных домовладений Читы с угля на газ. Средства получило одно из обществ с ограниченной ответственностью. В результате сотрудники компании похитили более 115 миллионов рублей, а работы по газификации не провели.

Действия экс-министра нанесли особо крупный ущерб бюджету дотационного Забайкальского края, а также сорвали планы по улучшению качества воздуха в Чите.

