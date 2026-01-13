Российская учительница несколько месяцев избивала восьмилетнего ученика

Восьмилетнего ученика систематически избивала за плохое поведение педагог одной из школ в Котласском районе Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Продолжалось все, по данным ведомства, с января по март 2025 года. Суд признал учительницу виновной по статьям об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ей также запрещено в течение одного года заниматься педагогической деятельностью. В законную силу приговор не вступил.

