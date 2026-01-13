Житель Кубани напал с топором на полицейских
В кубанском городе Армавире сотрудники полиции обезвредили мужчину, угрожавшего им топором. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Поводом для розыска злоумышленника послужило заявление жительницы Краснодара. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ранее незнакомый мужчина причинил ей телесные повреждения.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение нападавшего. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским, используя топор", - заявила Ирина Волк.
Злоумышленник доставлен к следователям.