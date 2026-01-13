Стало известно об обысках у должностных лиц УрФУ в Свердловской области

Правоохранители проводят обыски у трех топовых управленцев Уральского Федерального университета (УРФУ), включая президента Виктора Кокшарова. Об этом пишет портал 66.Ru, ссылаясь на источник.

«Силовики пришли в кабинеты к президенту вуза Виктору Кокшарову, первому проректору Даниилу Сандлеру, главному бухгалтеру Гавриилу Агаркову и сотруднику УрФУ Михаилу Жабрееву, сообщил источник, близкий к правоохранительным органам», — сказано в посте.

Никто из них пока не задержан, отмечают журналисты. По словам очевидцев, в здании на Мира, 19 работают люди в масках.

Как утверждает источник издания, поводом для обысков стала проверка, прошедшая летом 2025 года по инициативе министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Сотрудников университета подозревают в махинациях с федеральной недвижимостью, которая относится к имущественному комплексу УрФУ. Их также могут подозревать в выводе денег под видом выплаты зарплат, заключило издание.