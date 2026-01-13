Отстраненный от работы главврач больницы в Новокузнецке высказался о смерти новорожденных

Отстраненный от работы главврач больницы ГКБ №1 Новокузнецка

Виталий Херасков заявил, что умершие в медучреждении дети родились недоношенными и с патологиями, и врачи не причастны к их гибели. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно о том, что за прошедшие новогодние праздничные дни в акушерском стационаре №1 городской клинической больницы умерли девять младенцев. По решению губернатора Кузбасса Ильи Середюка, главврач больницы был отстранен от должности, проводится проверка.

Что известно о массовой гибели новорожденных в Новокузнецке

Сам отстраненный от работы Виталий Херасков отметил, что все случаи смерти детей разные и между собой их связать нельзя.

«С конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка еще идет. Вину врачей категорически отрицаю», - подчеркнул он.

Следственный комитет России по факту гибели младенцев возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В региональной прокуратуре уточнили, что к проверке подключены специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.