В Сети появились кадры из роддома в Новокузнецке, где умерли девять новорожденных

Появились кадры из Новокузнецкого родильного дома №1, где умерли девять новорожденных. Видео опубликовал Следственный комитет.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области — Кузбассу. Специалисты проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал Следкома.

Ранее отец одного из погибших детей также рассказал, что персонал роддома в Новокузнецке скрывал от родителей данные о состоянии новорожденных. На вопросы мужчины сотрудники больницы отвечать отказались.

Появились подробности о смертях младенцев в роддоме Новокузнецка

Уборщица родильного рома в Новокузнецке, где за новогодние праздники погибли девять детей, спасла одного из новорожденных.