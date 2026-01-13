Россиянин сломал позвонок, катаясь на тюбинге, и попал на видео

В Красноярском крае мужчина во время спуска на тюбинге сломал позвонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел в новогодние праздники в экстрим-парке «Золинский», когда мужчина на тюбинге спускался с горки, оборудованной трамплином. После прыжка он неудачно приземлился и не смог подняться — этот момент попал на видео.

Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у мужчины компрессионный перелом 12-го грудного позвонка. По словам его супруги, на восстановление здоровья потребуется не менее трех месяцев — это критично, так как у мужа физическая работа.

Семья пострадавшего написала заявление в полицию. Женщина также рассказала, что ей поступают жалобы от других горожан, которые получили травмы на тех же горках. По ее словам, изначально руководство парка извинялось и выражало готовность компенсировать расходы на реабилитацию, но затем заняло иную позицию, заявив, что земля им не принадлежит, горки не их, и компенсаций не будет.

Администратор парка рассказала, что им от семьи пострадавшего поступило требование о выплате почти полумиллиона рублей без подтверждающих документов, и теперь парк ждет, пока ситуацию разберут уполномоченные органы. По ее словам, парк лишь сдает инвентарь в прокат, а спуски находятся в свободном доступе.