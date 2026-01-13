СК: после инцидента в роддоме в Новокузнецке допрашивается медперсонал

Организован допрос медицинского персонала, работающего в родильном доме №1 в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

В здании медучреждения на данный момент работают следователи-криминалисты, изымаются медицинские документы, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти новорожденных.

«Допрашиваются должностные лица медицинского учреждения, действиям (или бездействию) которых будет дана надлежащая правовая оценка», — добавили в ведомстве.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» сообщил, что во время новогодних каникул в родильном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев.

Авторы публикации уточнили, что дети умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.

На сайте роддома сообщили, что учреждение закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией среди акушеров.