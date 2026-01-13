Названа возможная причина массовой смерти новорожденных в Новокузнецке

По мнению Елены Мескиной, профессора кафедры педиатрии, руководителя отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, причиной смерти нескольких младенцев в роддоме в Новокузнецке могла быть кишечная инфекция. Как отметила врач-инфекционист, для установления точного диагноза потребуется проведение экспертизы, передает News.ru.

Ранее стало известно, что в роддоме в Новокузнецке зафиксирована массовая гибель новорожденных. Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова.

Новость дополняется.