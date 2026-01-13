Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»
Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.
Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.
Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».
Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.