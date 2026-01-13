Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

© U.S. European Command/X

По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.