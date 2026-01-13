Что известно о массовой гибели новорожденных в Новокузнецке

В роддоме в Новокузнецке зафиксирована массовая гибель новорожденных. Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова. Подробности — в материале «Рамблера».

По данным ТАСС, за новогодние праздники скончались девять младенцев. По предварительным данным, причиной гибели новорожденных стала респираторная инфекция. До этого стало известно о как минимум шести младенцах. Местные СМИ писали, что причиной могла стать нехватка квалифицированного персонала.

В медицинском учреждении временно приостановили госпитализацию в акушерском стационаре №1 из-за санитарно-эпидемиологических мер. Об этом информирует официальный сайт медицинского учреждения. Также сообщается, что в стационаре достаточно медицинского персонала. О том, когда учреждение возобновит работу, будет объявлено дополнительно.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка. В следственном управлении СК России по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса отметили, что в настоящее время в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области проходят проверки.

После смерти младенцев в новокузнецком роддоме завели дело

Также сотрудниками СК возбуждено уголовное дело, передает «Коммерсант». Расследование ведется по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).