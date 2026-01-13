В Житомирской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены в Житомирской области на западе Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

© ГСЧС Украины

Как он отметил в своем Telegram-канале, поврежденные объекты находятся в Коростенском и Звягельском районах. Бунечко добавил, что на местах возникли пожары, которые спасатели до сих пор ликвидируют. При этом тип и назначение объектов не уточняются.

В ночь на 13 января в Житомирской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. В Коростенском районе сирены продолжают звучать более пяти часов.