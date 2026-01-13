В Аргентине при ударе волны по пляжу погиб человек

Ещё более 30 получили травмы.

© mel-nik/iStock.com

«Гигантская волна внезапно обрушилась на пляжи Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Она также затронула Мар-Чикиту, где смыла десятки людей. 29-летний мужчина погиб, один человек перенёс сердечный приступ, ещё 34 получили ранения», —сообщает газета Clarin со ссылкой на местные власти.

В статье говорится, что после происшествия пляжи в затронутых районах были эвакуированы в профилактических целях. Подразделения гражданской обороны и муниципальные службы развернули операцию по оказанию помощи пострадавшим.