После смерти младенцев в новокузнецком роддоме завели дело

Следователи завели уголовное дело по факту смерти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ, передает ТАСС.

Ранее в СМИ прошла информация о гибели за период январских праздников девяти младенцев в стенах учреждения. Причины их смерти пока не названы, идет проверка по линии СК, прокуратуры и регионального минздрава.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказал собеседник агентства.

Акушерский стационар № 1 НГКБ № 1 им. Г. П. Курбатова в Новокузнецке после январских каникул был закрыт на карантин. Как сообщили в роддоме, причиной стало превышение порога заболеваемости ОРВИ.

Данные о смерти детей в учреждении не комментировали.

