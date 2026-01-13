Россиянин напал на коммунальщиков из-за отключения электричества
В Санкт-Петербурге на Варшавской улице произошел инцидент с нападением на служебный автомобиль коммунальной службы. Причиной агрессии 56-летнего мужчины стало отключение электричества в его доме, передает портал 78 | НОВОСТИ.
Мужчина аргументировал свои действия логикой бытовых неудобств. Он возмущался, что из-за отключения остановился лифт, перестал работать холодильник и вышел из строя телевизор.
Даже угрозы вызвать полицию не остановили агрессора. Замечание о том, что правоохранители находятся неподалеку, мужчина проигнорировал.
Судя по записи с места происшествия, дебоши решил, что именно эта рабочая группа виновата в проблемах с электричеством. Пенсионер набросился на их автомобиль с металлической трубой.
Впоследствии дебошира задержали правоохранительные органы. В отношении него составили административный протокол за совершенные противоправные действия.