ФСБ показала кадры задержания жителя Мариуполя, работавшего на ГУР МО Украины

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с задержанным по подозрению в госизмене 17-летним жителем Мариуполя, который собирал для военной разведки Украины данные о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ.

На кадрах показаны задержание и допрос злоумышленника. Несоврешеннолетний рассказал, что связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через чат-бот в Telegram. Он согласился заниматься разведывательной деятельностью и передал данные о месте расположения военных в Мариуполе, сфотографировав объект и отметив его на Google-картах.

Следственный отдел УФСБ по ДНР завел уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).