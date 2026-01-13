ФСБ задержала 17-летнего жителя Мариуполя за работу на военную разведку Киева

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 17-летнего жителя Мариуполя, собиравшего для военной разведки Украины данные о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жителя г. Мариуполя 2008 г. р., причастного к государственной измене. Установлено, что несовершеннолетний установил контакт с представителями ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера и по их заданию осуществлял сбор сведений о местах расположения воинских частей Вооруженных сил РФ на территории Мариуполя", - отметили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

"ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности с целью нанесения ущерба нашей стране", - подчеркнули в ЦОС.

Основной целевой аудиторией украинских вербовщиков является молодежь, в том числе несовершеннолетние, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний, за которые грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ.