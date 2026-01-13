Появились подробности дела скандального блогера Арсена Маркаряна

Публикуются детали расследования в отношении блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в унижении памяти Героя СССР Александра Матросова, передает Baza.

Во время одного из эфиров он оскорбительно высказался о подвиге солдата, в 1943 году закрывшего собой амбразуру пулемета. В ходе следствия Маркарян неоднократно менял свои показания. Изначально он заявил, что не узнает себя на видео, и предположил, что запись была смонтирована и распространена другим блогером — Алексеем Поздняковым. Маркарян утверждал, что с глубоким уважением относится к подвигу Матросова.

Позже блогер изменил свою позицию, признав, что это действительно он на записи. Свое первоначальное отрицание он объяснил шоковым состоянием, указав, что с 2017 года страдал от депрессии, а во время эфира мог находиться под влиянием препаратов, что вызывало у него вспышки агрессии. Маркарян выразил сожаление, что именно этот фрагмент стал широко известен.

Следствие отмечает, что, по информации его помощницы, блогер вернулся в Москву для прохождения медицинского обследования. Однако назначенная судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у него хронических психических расстройств. Также техническая экспертиза подтвердила, что спорный ролик не подвергался монтажу.

Блогер Арсен Маркарян прокомментировал попытку спрятаться в багажнике

23 августа блогер Арсен Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма, а также оскорбление памяти защитников Отечества с использованием средств массовой информации или интернета).