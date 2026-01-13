В Санкт-Петербурге полицейские выявили «резиновый» хостел

«Сотрудники полиции Центрального района г. Санкт-Петербурга совместно с миграционной службой раскрыли масштабную схему фиктивной регистрации иностранцев.

Полицейские установили, что злоумышленники массово регистрировали приезжих в хостеле на улице Моисеенко, однако на самом деле мигранты там не проживали. Таким образом от контролирующих органов было сокрыто реальное пребывание 1742 иностранцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в противоправной деятельности – гражданин одного из государств СНГ.

В ходе обыска в хостеле проверены документы постояльцев, изъята документация, имеющая доказательственное значение.

Отделом дознания УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники фигуранта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.