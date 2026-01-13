На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели дело за превышение полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра ЖКХ, цифровизации и связи Забайкальского края Алексея Головинкина за превышение должностных полномочий. Дело связано с газификацией Читы, сообщил ТАСС старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

"Уголовное дело в отношении него возбуждено 19 декабря 2025 года следователями регионального следственного управления СК России по пунктам "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности). Оно вытекает из череды уголовных дел, связанных с газификацией", - сказал Синельников.

Он отметил, что постановление о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой Забайкальского края и признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования находятся на контроле регионального надзорного ведомства.

Алексей Головинкин был победителем всероссийского конкурса "Лидеры России. Государственное управление" в 2022 году, также прошел курс молодого жилищного инспектора в рамках проекта "Школа ЖКХ". Имел опыт работы на управленческих должностях, связанных со сферой ЖКХ в Карелии. Занял пост министра ЖКХ Забайкалья в сентябре 2022 года. Уволился в октябре 2023 года в разгар отопительного сезона.

О газификации Читы

Чита является одним из 12 городов России с самым загрязненным воздухом, при этом в городе нет крупной промышленности, а загрязнение в основном связано с печным отоплением в частном секторе. В связи с этим столица Забайкалья была включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" - его целью является уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов вредных веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах России. Газификация частного сектора в городе должна привести к снижению выбросов загрязняющих веществ более чем на 12,9 тыс. тонн.

Прокладка газораспределительных сетей в Чите началась в июне 2023 года. Всего к концу 2024 года здесь планировалось проложить около 500 км газовых сетей и подключить к отоплению 13 тыс. домовладений. Затем сроки выполнения работ были перенесены на конец 2025 года из-за ряда проблем с концессионером и сменой собственников компании. На данный момент сроки реализации проекта вновь перенесены - на конец 2027 года.

Концессионером газификации Читы изначально стала Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация (ВАНК). Позднее выяснилось, что организация не обладала возможностью выступать в роли концессионера и реализовать строительство объекта. Гендиректор компании Станислав Неверов был арестован в Хабаровске в мае 2024 года по подозрению в мошенничестве. Помимо газификации Читы, ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимались строительством школ и детских садов на Дальнем Востоке по концессии, а также созданием межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. В мае 2025 года Центральный районный суд Хабаровска приговорил Неверова к 3,5 года лишения свободы за хищение 877,9 млн рублей при реализации этих проектов.

В начале декабря 2025 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Неверова по новым уголовным делам. Сейчас он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере). Ущерб от его действий составил 1,4 млрд рублей. Сейчас это уголовное дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Читы.

Кроме того, завешено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Новосибирска и одного жителя Читы, которые были субподрядчиками при газификации Читы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере). С июня по август 2023 года члены организованной группы путем заключения фиктивных договоров на аренду транспортных средств, разработку и установку программного обеспечения, а также путем выдачи беспроцентных займов 5 физическим лицам похитили в сумме 49 млн рублей.