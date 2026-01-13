Водитель погиб, упав с большой высоты в автомобиле при выезде со двора

В Улан-Удэ в результате падения автомобиля с высоты погиб водитель. Обстоятельства трагического ДТП в настоящее время выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в ночь с 12 на 13 января на улице Шумяцкого в Советском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия.

По данным правоохранителей, 46-летний мужчина, управлявший автомобилем «Тойота», выезжал со двора на улицу Шумяцкого. В этот момент он не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с высоты.

В результате падения водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все причины и условия, приведшие к фатальному ДТП. Окончательную картину происшествия определит специальное расследование.