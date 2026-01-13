Расследование дела о крушении самолета Су-30 в Иркутске завершилось

Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Су-30 в Иркутске осенью 2022 года, в результате которого погибли два пилота. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

Самолет Су-30 упал 23 октября 2022 года на двухквартирный дом в частном секторе Иркутска во время приемо-сдаточного полета. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет, в момент авиакатастрофы жильцов в доме не было. По данным следствия, причина трагедии - пилоты задохнулись из-за неисправности в бортовой кислородной системе. Иркутский авиазавод взял на себя расходы по приобретению жилья двум семьям, которые в результате авиакатастрофы лишились дома.

"Производство следственных действий по данному уголовному делу завершено. По делу предъявлено обвинение шести должностным лицам Иркутского авиационного завода, включая руководство инженерно-технического состава. <…> В настоящее время осуществляется ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшими, после этого материалы будут предоставлены для ознакомления обвиняемым и их защитникам, затем дело будет направлено прокурору с обвинительным заключением", - сказал Асташенко в пресс-центре ТАСС.

Следствием установлено, что в ходе технологического процесса по подготовке Су-30 к полету двое должностных лиц осознанно вышли за рамки своих полномочий, их действия были квалифицированы по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Еще четверо лиц небрежно подошли к свой работе, в результате чего в бортовой кислородной системе самолета на момент полета оказался азот, из-за чего летчики потеряли сознание. Действия четверых обвиняемых квалифицированы по ст. 293 УК РФ (халатность).