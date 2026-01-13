Следователи считают, что потерпевший крушение в Тынде самолет Ан-24 летел на 500 м ниже безопасного уровня из-за ошибки пилотов. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля прошлого года после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды.

"Приоритетной версией явилось столкновение самолета с землей в управляемом полете в результате ошибки экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре, что повлекло путаницу. То есть экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря. То есть тем самым самолет летел на более чем 500 метров ниже, чем требовалось для безопасной посадки", - сказал Асташенко.

Он отметил, что самолет во время полета находился в технически исправном состоянии, а погодные условия позволяли безопасно осуществить посадку. Тем не менее ливень и облачность на высоте от 200 до 600 м не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку. В итоге самолет задел кроны деревьев на холме, затем разрушился и сгорел. Все находящиеся на борту люди погибли.

Асташенко также сообщил, что расследование уголовного дела еще не завершено. На данный момент следователи назначили более 330 судебных экспертиз, в том числе 131 судебно-медицинскую и 198 молекулярно-генетических экспертиз. По делу допрошены более 100 человек, в том числе иностранных граждан и родственников потерпевших.