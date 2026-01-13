В Липецкой области из-за ночных атак БПЛА пострадали два человека

Число пострадавших в результате атак украинских беспилотников на Елец Липецкой области выросло до двух. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал об одном пострадавшем.

"Сегодня ночью дежурными средствами ПВО в нашем городе были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. К сожалению, есть двое пострадавших. Оба были доставлены в больницы города. Вся необходимая помощь оказана", - написал Жабин, отметив, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а один из них уже даже отпущен домой.

Повреждения из-за падения обломков БПЛА получили многоквартирные и частные дома, в том числе произошли возгорания, которые были ликвидированы. Работа оперативных служб на местах и осмотр территории продолжаются, комиссия по оценке ущерба будет готова приступить к работе по их завершении. В городе развернут ПВР.

Пожар, начавшийся в результате падения беспилотника в промышленной зоне города, локализован, пострадавших нет, добавил глава города.