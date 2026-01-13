Тигр растерзал школьницу

В индийском штате Уттар-Прадеш жертвой нападения хищника стала 14-летняя школьница. Трагедия произошла вблизи тигриного заповедника, сообщает издание Times of India.

По предварительным данным, девочка по имени Гудди Чаухари находилась на поле сахарного тростника, где помогала по хозяйству. Из дома она вышла вместе с сестрой, однако обратно та вернулась одна. После этого родственники и местные жители начали поиски.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Утром в лесном массиве были обнаружены останки школьницы. На месте нашли сандалии и разбросанную одежду, а в нескольких метрах — сильно изувеченное тело. У погибшей была оторвана рука, на груди и животе отсутствовали фрагменты тканей, что указывает на нападение дикого зверя.

Представители лесной службы сообщили, что нападение мог совершить тигр либо леопард. Жителям населённых пунктов, расположенных рядом с лесной зоной, рекомендовано воздержаться от посещения опасных участков.

После случившегося полиция и сотрудники лесной охраны усилили патрулирование района.