Тигр растерзал школьницу

Тигр насмерть растерзал школьницу вблизи заповедника

Московский Комсомолец

В индийском штате Уттар-Прадеш жертвой нападения хищника стала 14-летняя школьница. Трагедия произошла вблизи тигриного заповедника, сообщает издание Times of India.

© РИА Новости

По предварительным данным, девочка по имени Гудди Чаухари находилась на поле сахарного тростника, где помогала по хозяйству. Из дома она вышла вместе с сестрой, однако обратно та вернулась одна. После этого родственники и местные жители начали поиски.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Утром в лесном массиве были обнаружены останки школьницы. На месте нашли сандалии и разбросанную одежду, а в нескольких метрах — сильно изувеченное тело. У погибшей была оторвана рука, на груди и животе отсутствовали фрагменты тканей, что указывает на нападение дикого зверя.

Представители лесной службы сообщили, что нападение мог совершить тигр либо леопард. Жителям населённых пунктов, расположенных рядом с лесной зоной, рекомендовано воздержаться от посещения опасных участков.

После случившегося полиция и сотрудники лесной охраны усилили патрулирование района.