Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка за праздники

Девять младенцев, по уточненным данным, умерли за новогодние праздники в одном из роддомов в городе Новокузнецке Кемеровской области, который был закрыт на карантин. Об этом сообщил ТАСС источник.

Ранее сообщалось о как минимум шести младенцах, которые умерли в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова. Во вторник роддом сообщил о временном закрытии по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

"За январские праздники девять младенцев погибли в роддоме №1", - сказал собеседник агентства.

После сообщений о смерти младенцев прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организовала проверку исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований. В следственном отделе по городу Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме этого, ТАСС обратился за комментариями в Министерство здравоохранения Кузбасса, а также в управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В Новокузнецке, население которого превышает 500 тыс. человек, при городской больнице действуют два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар №2.