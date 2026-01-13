В суде раскрыли неожиданные детали подготовки теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Москве начал допрос Далерджона Мирзоева* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) — одного из ключевых обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле», жертвами которого стали 149 человек. По делу проходят 19 обвиняемых, ранее был допрошен Шамсидин Фаридуни* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Как следует из сообщений участников процесса, Мирзоев заявил, что в момент нападения понимал, что после теракта станет целью для российских силовиков. В суде также прозвучало, что при совершении преступления группа использовала кнопочные телефоны.

Отдельно в ходе заседания были озвучены сведения о роли куратора по имени Сайфулло, который, по версии следствия, находился за пределами России и отдавал указания исполнителям. В материалах дела утверждается, что он занимался вербовкой и инструктажем, помогал с организацией получения оружия, выбирал цели и определял маршруты отхода после атаки.

Кроме того, Мирзоев подтвердил данные о том, что перед нападением Фаридуни заставлял участников группы пить воду, куда, как утверждается, был добавлен наркотик.

По версии обвинения, 35-летний Мирзоев входил в число четырёх непосредственных исполнителей расстрела посетителей. Также указывается, что за последние 15 лет он неоднократно приезжал в Россию и нарушал миграционное законодательство, привлекался к административной ответственности и направлялся в центр временного содержания для последующей депортации.

