В Киеве начался большой пожар

На рынке в Киеве вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-пожаре.

Возгорание произошло на площади Шевченко. Из-за чего оно возникло, пока неизвестно. По данным издания, прилетов в городе не было.

В Киеве произошли пожары

Ранее сообщалось, что 13 января в Киеве ожидаются масштабные отключения электроэнергии. Согласно прогнозам крупнейшего инвестора энергетической отрасли Украины «ДТЭК», в столице будут отключать свет от 8,5 до 15,5 часа в сутки.