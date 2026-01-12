В Воронеже после атаки БПЛА повреждены 55 домов и 86 автомобилей

В результате атаки украинских беспилотников в Воронеже повреждены 12 многоквартирных домов, 43 частных дома и 86 автомобилей, заявил мэр города Сергей Петрин.

«Наверное, один из самых масштабных налётов. Соответственно, объёмы повреждений тоже приличные. Это 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных жилых дома», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Петрин отметил, что количество пострадавших строений и автомобилей может ещё увеличиться.

Ранее стало известно, что в реанимации скончалась пострадавшая в результате падения обломков БПЛА ВСУ на частный дом в Воронеже. В больнице остаётся одна пострадавшая, ещё двое отпущены на амбулаторное лечение.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал атаку БПЛА ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО.