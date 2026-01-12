14 человек умерли один за другим при невыясненных обстоятельствах в итальянской коммуне

14 человек погибли при невыясненных обстоятельствах в итальянской коммуне Кастильон-Фиорентино. Об этом сообщает Corriere Fiorentino.

Согласно информации издания, за первые 10 дней 2026 года в коммуне погибло уже более 14 человек. При этом, за весь 2025 год в Кастильон-Фиорентино умерло только 133 человек.

«Я не могу скрыть своей обеспокоенности. Мы дошли до того, что наши похоронные часовни, в частности, часовни церкви Мисерикордия на кладбищенском комплексе, постоянно переполнены. Похороны следуют одна за другой, афиши переполнены. И иногда этого недостаточно, настолько, что некоторым семьям приходится выстраиваться в очередь, чтобы подготовить место для прощания со своим близким. Такого никогда раньше не случалось, даже во время пандемии COVID-19», — заявил мэр коммуны Марио Аньелли.

Причины смертей пока не установлены. Власти рассматривают сразу несколько возможных причин — совпадение, волна гриппа, или даже эпидемия неизвестной болезни. Впрочем, связь между смертями пока не была установлена. Сообщается, что в нескольких случаях умершие были неизлечимо больны раком, еще несколько могли скончаться от старости или стать жертвами сезонных заболеваний.