Стали известны подробности о пострадавших в Таиланде российских туристах

Пострадавшие при крушении катера в Таиланде российские туристы застрахованы и обеспечены медпомощью, пишет в Telegram-канале пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Ранее в понедельник, 12 января, генеральный консул РФ в Пхукете Егор Иванов рассказал, что в больницах таиландского острова Пхукет остаются 17 россиян, получивших травмы при столкновении туристического катера и рыболовного траулера. Он добавил, что двое пострадавших находятся в реанимации.

В АТОР уточнили, что все пострадавшие туристы застрахованы в двух крупных российских компаниях.

«Случай обеими компаниями признан страховым, помощь пострадавшим россиянам оказывается за счет страховщиков по условиям договоров страхования», — заметили в пресс-службе.

В ассоциации пояснили, что по состоянию на вечер 12 января, в стационаре находятся 16 российских туристов, все они застрахованы.

«Среди наших застрахованных, находящихся в стационаре, двое — в тяжелом состоянии, им требуются хирургические операции. Они, как и другая медпомощь, будут проведены и оплачены за счет страховки», — отметила директор филиала «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость лечения заболеваний в Таиланде составляет €402. Чаще всего туристы обращаются в медучреждения с ОРВИ, гриппом, фарингитом, тонзиллитом, бронхитом, синуситом (22,05%). При этом на заболевания желудочно-кишечного тракта приходится 20,53%, травмы — 19,01%.