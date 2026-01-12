АТОР: пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и получают медпомощь

Пострадавшие в результате столкновения катера с траулером у побережья Таиланда российские туристы застрахованы и обеспечены необходимой медицинской помощью. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«...помощь пострадавшим россиянам осуществляется за счёт страховщиков в соответствии с условиями договоров страхования», — сказано в сообщении.

По данным АТОР, на вечер 12 января в больницах острова Пхукет находятся 16 россиян, двое из них — в тяжёлом состоянии, им требуется операция.

Ранее газета Thairath писала, что 18-летняя гражданка России погибла в результате столкновения катера с местным рыболовным судном неподалёку от таиландского острова Пхукет, ещё 19 туристов пострадали.